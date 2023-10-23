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Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО: документ передали в парламент Турции

Киев • УНН

 • 157946 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал Протокол о вступлении Швеции в НАТО. Документ уже отправили в Большое национальное собрание (парламент) Турции. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на Управление коммуникаций президента Турции, передает УНН.

Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО: документ передали в парламент Турции

Детали

Управление коммуникаций президентства объявило, что президент Реджеп Тайип Эроган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и передал его в парламент Турции. Далее протокол будет направлен в Комиссию по иностранным делам. После одобрения комиссии текст поступит на рассмотрение Генеральной ассамблеи Большого Национального Собрания Турции.

После одобрения - процесс будет завершен.

После того, как Турция передаст США, хранителю Североатлантического договора 1949 года, документ об утверждении членства Швеции в НАТО, Швеция присоединится к альянсу как 32-й член НАТО.

Что предшествовало

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обязался подписать протокол о вступлении Швеции в альянс и представить его на рассмотрение Великого национального собрания Турции на саммите НАТО в Вильнюсе, столице Литвы, 11-12 июля.

Еще в июне 2022 года было подписано трехстороннее соглашение между Турцией, Швецией и Финляндией, и по этому соглашению две скандинавские страны начали соответствовать требованиям Турции по «борьбе с терроризмом».

Позже Турция и Венгрия не одобрили членство Швеции. Причиной такого отношения Анкара назвала неспособность Швеции предпринять достаточные шаги в «борьбе с терроризмом». Впоследствии Швеция вела переговоры с Турцией: в стране был изменен «Антитеррористический закон» и некоторые положения конституции, а также состоялась отмена эмбарго на поставки оружия Анкаре. Таким образом две страны создали новый механизм сотрудничества в сфере безопасности.

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