Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО: документ передали в парламент Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал Протокол о вступлении Швеции в НАТО. Документ уже отправили в Большое национальное собрание (парламент) Турции. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на Управление коммуникаций президента Турции, передает УНН.
Детали
Управление коммуникаций президентства объявило, что президент Реджеп Тайип Эроган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и передал его в парламент Турции. Далее протокол будет направлен в Комиссию по иностранным делам. После одобрения комиссии текст поступит на рассмотрение Генеральной ассамблеи Большого Национального Собрания Турции.
После одобрения - процесс будет завершен.
После того, как Турция передаст США, хранителю Североатлантического договора 1949 года, документ об утверждении членства Швеции в НАТО, Швеция присоединится к альянсу как 32-й член НАТО.
Что предшествовало
Президент Реджеп Тайип Эрдоган обязался подписать протокол о вступлении Швеции в альянс и представить его на рассмотрение Великого национального собрания Турции на саммите НАТО в Вильнюсе, столице Литвы, 11-12 июля.
Еще в июне 2022 года было подписано трехстороннее соглашение между Турцией, Швецией и Финляндией, и по этому соглашению две скандинавские страны начали соответствовать требованиям Турции по «борьбе с терроризмом».
Позже Турция и Венгрия не одобрили членство Швеции. Причиной такого отношения Анкара назвала неспособность Швеции предпринять достаточные шаги в «борьбе с терроризмом». Впоследствии Швеция вела переговоры с Турцией: в стране был изменен «Антитеррористический закон» и некоторые положения конституции, а также состоялась отмена эмбарго на поставки оружия Анкаре. Таким образом две страны создали новый механизм сотрудничества в сфере безопасности.
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