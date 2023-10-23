Азербайджан розпочав спільні з Туреччиною військові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Азербайджані розпочалися спільні тактичні навчання «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023» за участю військовослужбовців азербайджанської армії та збройних сил Туреччини. Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану, пише УНН.
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Повідомляється, що у спільних тактичних навчаннях, що проводяться в різних напрямках країни, включаючи місто Баку, Нахчиванську Автономну Республіку та звільнені території, задіяно загалом до 3000 осіб особового складу різних видів військ обох країн, 130 одиниць бронетехніки, до 100 артилерійських знарядь, понад 20 авіаційних та льотних засобів, інженерну техніку та малі боти.
На навчаннях з використанням методів сучасного бою, як вказано, виконуються різні завдання щодо застосування артилерії, авіації та інших видів військ у бойових операціях, організації їх взаємодії, зведення понтонних мостів через річки та висадження десанту в глибину умовного супротивника.
Зазначається, що у спільних тактичних навчаннях «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023» основну увагу приділено забезпеченню бойової злагодженості при взаємодії військ, удосконаленню управління, обміну досвідом та підвищенню професіоналізму особового складу.
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