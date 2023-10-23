Іран сьогодні прийме вірменсько-азербайджанські мирні переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Переговори щодо мирного процесу між Вірменією та Азербайджаном, як очікується, проходитимуть сьогодні в Ірані. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Міністри закордонних справ Ірану, Туреччини і росії зустрінуться зі своїми колегами з Азербайджану і Вірменії в Тегерані в понеділок, щоб обговорити прогрес у досягненні мирної угоди.
Це буде перша зустріч міністрів закордонних справ цих країн після подій у Нагірному Карабасі, який перейшов під контроль Азербайджану.
Іранське інформаційне агентство IRNA передало заяву міністерства закордонних справ Ірану про те, що країни хочуть обговорити регіональні проблеми "без втручання нерегіональних і західних країн". Як зазначається, це коментар у відповідь на дії Сполучених Штатів і Євросоюзу, які намагаються налагодити процес мирного врегулювання.
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