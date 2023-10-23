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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран сегодня примет армяно-азербайджанские мирные переговоры

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Переговоры по мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, как ожидается, будут проходить сегодня в Иране. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Иран сегодня примет армяно-азербайджанские мирные переговоры

Детали

Министры иностранных дел Ирана, Турции и россии встретятся со своими коллегами из Азербайджана и Армении в Тегеране в понедельник, чтобы обсудить прогресс в достижении мирного соглашения.

Это будет первая встреча министров иностранных дел этих стран после событий в Нагорном Карабахе, который перешёл под контроль Азербайджана.

Иранское информационное агентство IRNA передало заявление министерства иностранных дел Ирана о том, что страны хотят обсудить региональные проблемы "без вмешательства нерегиональных и западных стран". Как отмечается, это комментарий в ответ на действия Соединенных Штатов и Евросоюза, которые пытаются наладить процесс мирного урегулирования.

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