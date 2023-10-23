Азербайджан начал совместные с Турцией военные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Азербайджане начались совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023» с участием военнослужащих азербайджанской армии и вооруженных сил Турции. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в совместных тактических учениях, проводимых в разных направлениях страны, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории, задействовано в общей сложности до 3000 человек личного состава различных видов войск обеих стран, 130 единиц бронетехники, до 100 артиллерийских орудий, более 20 авиационных и летных средств, инженерная техника и малые боты.
На учениях с использованием методов современного боя, как указано, выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в боевых операциях, организации их взаимодействия, возведению понтонных мостов через реки и высадке десанта в глубину условного противника.
Отмечается, что в совместных тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023» основное внимание уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.
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