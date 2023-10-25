Парламент Венгрии отказался от голосования по заявке Швеции на вступление в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Парламент Венгрии во вторник отклонил предложение провести голосование по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Парламент Венгрии накануне отклонил предложение провести голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО.
По словам Агнес Вадаи, депутата от оппозиционной партии Демократической коалиции Венгрии и бывшего госсекретаря Министерства обороны, законодатели от партии "Фидес" заблокировали предложение о назначении голосования во вторник.
Правящая в Венгрии партия "Фидес" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, который считается союзником президента рф путина, уже более года задерживает заявку Швеции. Венгерские парламентарии утверждают, что в Швеции политики говорили "откровенную ложь" о состоянии демократии в Венгрии.
Дополнение
Неделю назад Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил письмо всем государствам-членам Альянса с указанием срока вступления Швеции в организацию.
Президент Турции Тайип Эрдоган подал в парламент своей страны законопроект о ратификации заявки Швеции на членство в НАТО в понедельник, 23 октября. Конкретных временных рамок, в течение которых парламентская комиссия должна согласовать ратификацию вступления Швеции в НАТО, не определяется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО призывает согласовать единый стандарт для артиллерийских боеприпасов