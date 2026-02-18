Парламент Перу усунув тимчасового президента Хосе Хері з посади
Конгрес Перу проголосував за відставку тимчасового глави держави Хосе Хері. Імпічмент підтримали 75 парламентаріїв, 24 були проти, троє утрималися.
Зазначається, що імпічмент підтримали 75 парламентаріїв, 24 були проти, троє утрималися. Партії Фухіморі та "Сомос Перу" були єдиними блоками, які одноголосно підтримували Хері до останнього моменту. Видання нагадує, що попередниця президента також покинула пост через імпічмент.
Хері обіймає посаду з жовтня, змінивши непопулярну лідерку Діну Болуарте, яку парламент усунув на тлі протестів проти корупції та сплеску насильства, пов'язаного з організованою злочинністю. У п'ятницю прокуратура повідомила про початок розслідування з приводу того, чи "надав глава держави неправомірний вплив" при призначенні дев'яти жінок на державні посади в період його правління.
У неділю Хері заявив перуанському телебаченню: "Я не скоїв жодного злочину".
Колишнього голову Конгресу, Хері було призначено для завершення терміну Болуарте, який закінчується у липні, коли після виборів 12 квітня до влади прийде новий президент. Конституція забороняє йому брати участь у квітневих виборах.
Торік у листопаді колишнього президента Перу Педро Кастільйо засудили до 11,5 років за ґратами за повстання та змову проти держави наприкінці 2022 року.
