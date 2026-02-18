Парламент Перу усунув тимчасового президента Хосе Хері з посади

$43.170.07
51.160.03
ukenru
17 лютого, 18:24 • 8034 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 16782 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 22007 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 23975 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 23311 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 22725 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 26910 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 35945 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 47628 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 56192 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
79%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Делегація Британії прибула до місця проведення переговорів рф, США та України у Женеві - росЗМІ17 лютого, 14:48 • 4302 перегляди
Українська невістка президента Азербайджану опинилася в епіцентрі псевдоскандалуPhoto17 лютого, 16:32 • 7598 перегляди
На відкритті Олімпійських ігор табличку збірної України несла росіянка - ЗМІ17 лютого, 17:04 • 4548 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 5894 перегляди
Україна готується до негоди - розгортають Штаб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій19:11 • 4042 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 32541 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 46830 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 55268 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 76056 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 79540 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Герман Галущенко
Олег Кіпер
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 5912 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 21608 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 17561 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 27785 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 25465 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Дипломатка

Парламент Перу усунув тимчасового президента Хосе Хері з посади

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Конгрес Перу проголосував за відставку тимчасового глави держави Хосе Хері. Імпічмент підтримали 75 парламентаріїв, 24 були проти, троє утрималися.

Парламент Перу усунув тимчасового президента Хосе Хері з посади

Конгрес Перу проголосував за відставку тимчасового глави держави Хосе Хері. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що імпічмент підтримали 75 парламентаріїв, 24 були проти, троє утрималися. Партії Фухіморі та "Сомос Перу" були єдиними блоками, які одноголосно підтримували Хері до останнього моменту. Видання нагадує, що попередниця президента також покинула пост через імпічмент.

Хері обіймає посаду з жовтня, змінивши непопулярну лідерку Діну Болуарте, яку парламент усунув на тлі протестів проти корупції та сплеску насильства, пов'язаного з організованою злочинністю. У п'ятницю прокуратура повідомила про початок розслідування з приводу того, чи "надав глава держави неправомірний вплив" при призначенні дев'яти жінок на державні посади в період його правління.

У неділю Хері заявив перуанському телебаченню: "Я не скоїв жодного злочину".

Колишнього голову Конгресу, Хері було призначено для завершення терміну Болуарте, який закінчується у липні, коли після виборів 12 квітня до влади прийде новий президент. Конституція забороняє йому брати участь у квітневих виборах.

Нагадаємо

Торік у листопаді колишнього президента Перу Педро Кастільйо засудили до 11,5 років за ґратами за повстання та змову проти держави наприкінці 2022 року.

Експрезидента Перу засудили до 14 років ув'язнення за хабарництво26.11.25, 21:04 • 3466 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Перу