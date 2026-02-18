$43.170.07
Парламент Перу отстранил временного президента Хосе Хери от должности

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Конгресс Перу проголосовал за отставку временного главы государства Хосе Хери. Импичмент поддержали 75 парламентариев, 24 были против, трое воздержались.

Парламент Перу отстранил временного президента Хосе Хери от должности

Конгресс Перу проголосовал за отставку временного главы государства Хосе Хери. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что импичмент поддержали 75 парламентариев, 24 были против, трое воздержались. Партии Фухимори и "Сомос Перу" были единственными блоками, которые единогласно поддерживали Хери до последнего момента. Издание напоминает, что предшественница президента также покинула пост из-за импичмента.

Хери занимает должность с октября, сменив непопулярную лидера Дину Болуарте, которую парламент отстранил на фоне протестов против коррупции и всплеска насилия, связанного с организованной преступностью. В пятницу прокуратура сообщила о начале расследования по поводу того, "оказал ли глава государства неправомерное влияние" при назначении девяти женщин на государственные должности в период его правления.

В воскресенье Хери заявил перуанскому телевидению: "Я не совершил ни одного преступления".

Бывший председатель Конгресса, Хери был назначен для завершения срока Болуарте, который истекает в июле, когда после выборов 12 апреля к власти придет новый президент. Конституция запрещает ему участвовать в апрельских выборах.

Напомним

В прошлом году в ноябре бывшего президента Перу Педро Кастильо приговорили к 11,5 годам за решеткой за восстание и заговор против государства в конце 2022 года.

Экс-президента Перу приговорили к 14 годам тюрьмы за взяточничество26.11.25, 21:04 • 3466 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Перу