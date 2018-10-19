Парламент Македонії підтримав поправку до конституції про зміну назви країни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Парламент Македонії у п’ятницю висловився за внесення поправки до конституції про зміну назви країни на нову — Республіка Північна Македонія, як передбачає договір, укладений із Грецією. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Reuters.
З 120 депутатів законодавчого органу за прийняття цієї поправки проголосували 80. Реалізація угоди з Грецією про зміну назви країни покликана відкрити Македонії шлях до вступу в ЄС і НАТО. Проти прийняття поправки про зміну назви країни виступала македонська опозиція.
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Депутати Зборів (парламенту) Македонії за результатами поіменного голосування висловилися за початок процесу внесення поправок до конституції республіки, представлених урядом країни. Уряд Македонії 8 жовтня схвалив законопроект про внесення чотирьох поправок до конституції країни, в тому числі про зміну її назви.
Як раніше інформував УНН, 30 вересня під час народного волевиявлення проходило голосування більш ніж на трьох тисячах виборчих дільниць у 80 муніципалітетах і місті Скоп’є. Громадянам пропонувалося відповісти на одне питання: “Чи підтримуєте ви членство в ЄС і НАТО, приймаючи угоду між Республікою Македонією та Грецькою Республікою?” Референдум покликаний допомогти у врегулюванні 27-річної суперечки між Афінами і Скоп’є з приводу назви колишньої югославської республіки, яка збігається з найменуванням області на півночі Греції.
За даними Державної виборчої комісії, рівень явки після підрахунку бюлетенів склав 36,91%. За міжурядовий договір із Грецією висловилися 91,46% (більше 609 тис. Громадян) від загальної кількості тих, хто проголосував, проти — 5,65%. Відповідно до македонського законодавства для визнання референдуму успішним необхідно, щоб проголосували більше половини від загального числа виборців, що становить понад 1,8 млн осіб.