Парламент Македонії підтримав поправку до конституції про зміну назви країни

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Парламент Македонії у п’ятницю висловився за внесення поправки до конституції про зміну назви країни на нову — Республіка Північна Македонія, як передбачає договір, укладений із Грецією. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Reuters.