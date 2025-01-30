ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо справедливого миру в Україні: що передбачає

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію щодо сталого і справедливого миру в Україні, що підтверджує принцип "ніщо про Україну без України", підтримує формулу "мир через силу" та вперше визнає, що Китай є вирішальним чинником, що сприяє агресивній війні рф проти України, повідомила у четвер народна депутатка, очільниця комітету ПАРЄ з культури, науки, освіти та медіа, віцепрезидентка ALDE Євгенія Кравчук у Facebook, пише УНН.

ПАРЄ підтвердила - ніщо про Україну без України і підтримала формулу "мир через силу" - "peace through strength"! Резолюція "Відданість Європи справедливому і тривалому миру в Україні" була ухвалена 86 голосами "за" - повідомила Кравчук.

Вранці документ, за словами нардепки, вдалося підсилити завдяки ухваленим правкам української делегації.

Зі слів Кравчук, серед ключових положень:

Асамблея визнала, що путін має бути притягнутий до відповідальності за численні терористичні акти, які були вчинені проти цивільного населення під його правлінням;

тривалий мир можливий лише за умови відмови рф від імперських амбіцій та проведення деколонізації;

зусилля, спрямовані на досягнення миру, повинні підтримувати і доповнювати принцип «мир через силу»;

Асамблея наголошує на необхідності для держав-членів надавати пріоритет інвестиціям у власну оборонну промисловість;

ПАРЄ підкреслює, що будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю України та з повагою до її права визначати власне майбутнє, включаючи її суверенне право на продовження інтеграції до ЄС, а також членство в інших міжнародних організаціях;

закріплено право України як жертви агресії на повне відшкодування або компенсацію завданої шкоди;

передбачено заклик до посилення режиму санкцій проти рф, зокрема через розширення переліку російських суден «тіньового флоту», заборону імпорту скрапленого природного газу та трубопровідного газу з росії, персональні санкції тощо;

Асамблея визнала (вперше (!), що Китайська Народна Республіка є вирішальним чинником, що сприяє агресивній війні рф проти України, і закликає КНР припинити надавати підтримку російській військовій машині.

Окрім того, з її слів, є положення щодо збільшення гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб цивільного населення, а також підтримку зусиль з розмінування в Україні для усунення значної загрози, яку становлять наземні міни та боєприпаси, що не вибухнули.

Резолюція ПАРЄ фактично визнала, що рф маніпулює історією для виправдання агресії