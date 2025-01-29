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Резолюція ПАРЄ фактично визнала, що рф маніпулює історією для виправдання агресії

Резолюція ПАРЄ фактично визнала, що рф маніпулює історією для виправдання агресії

Київ • УНН

 • 36575 перегляди

ПАРЄ прийняла резолюцію про протидію маніпуляціям історичними фактами та необхідність перегляду історичної освіти. Документ підтримали 107 депутатів, він передбачає включення до навчальних програм вивчення тоталітарних режимів.

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнає загрозу російських маніпуляцій історичними фактами та закликає переглянути підходи до історичної освіти, передає УНН.

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка фактично визнає загрозу російських маніпуляцій історичними фактами та закликає переглянути політику історичної освіти,

- повідомили у Слузі Народу.

Зокрема ПАРЄ пропонує:

  • Створити простір для глибшого розуміння історії 19-го та 20-го століття, зокрема її складних і чутливих аспектів.
    • Включити до навчальних програм з історії вивчення різних форм тоталітарних режимів та насильницьких ідеологічних рухів, акцентуючи увагу на тому, як спотворення історії можуть використовувати для виправдання агресії в сучасному світі.

      ПАРЄ наголосила, що політизація історії є небезпечною, а історична освіта має формувати стійкість до маніпуляцій, які виправдовують агресію, порушення прав людини та територіальні претензії.

      Резолюція "Багатоперспективність у пам'яті та історичній освіті для демократичного громадянства" була прийнята 107 голосами "за"!"

      - повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

      Нагадаємо 

      Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до реформування Ради Безпеки ООН, документ передбачає розширення членства, переосмислення використання права вето та перегляд ролі Генасамблеї ООН.

      Ірина Колеснік

      Ірина Колеснік

      ВійнаПолітика

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