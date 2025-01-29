Резолюция ПАСЕ фактически признала, что рф манипулирует историей для оправдания агрессии
Киев • УНН
ПАСЕ приняла резолюцию о противодействии манипуляциям историческими фактами и необходимости пересмотра исторического образования. Документ поддержали 107 депутатов, он предусматривает включение в учебные программы изучения тоталитарных режимов.
Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признает угрозу российских манипуляций историческими фактами и призывает пересмотреть подходы к историческому образованию, передает УНН.
Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая фактически признает угрозу российских манипуляций историческими фактами и призывает пересмотреть политику исторического образования,
В частности, ПАСЕ предлагает:
- Создать пространство для более глубокого понимания истории 19-го и 20-го века, в частности ее сложных и чувствительных аспектов.
- Включить в учебные программы по истории изучение различных форм тоталитарных режимов и насильственных идеологических движений, акцентируя внимание на том, как искажения истории могут использовать для оправдания агрессии в современном мире.
ПАСЕ подчеркнула, что политизация истории опасна, а историческое образование должно формировать устойчивость к манипуляциям, которые оправдывают агрессию, нарушение прав человека и территориальные претензии.
Резолюция «Многоперспективность в памяти и историческом образовании для демократического гражданства» была принята 107 голосами «за»!»
Напомним
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к реформированию Совета Безопасности ООН, документ предусматривает расширение членства, переосмысление использования права вето и пересмотр роли Генассамблеи ООН.