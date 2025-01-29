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Резолюция ПАСЕ фактически признала, что рф манипулирует историей для оправдания агрессии

Резолюция ПАСЕ фактически признала, что рф манипулирует историей для оправдания агрессии

Киев  •  УНН

 • 7525 просмотра

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ПАСЕ приняла резолюцию о противодействии манипуляциям историческими фактами и необходимости пересмотра исторического образования. Документ поддержали 107 депутатов, он предусматривает включение в учебные программы изучения тоталитарных режимов.

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признает угрозу российских манипуляций историческими фактами и призывает пересмотреть подходы к историческому образованию, передает УНН.

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая фактически признает угрозу российских манипуляций историческими фактами и призывает пересмотреть политику исторического образования,

- сообщили в Слуге Народа.

В частности, ПАСЕ предлагает:

  • Создать пространство для более глубокого понимания истории 19-го и 20-го века, в частности ее сложных и чувствительных аспектов.
  • Включить в учебные программы по истории изучение различных форм тоталитарных режимов и насильственных идеологических движений, акцентируя внимание на том, как искажения истории могут использовать для оправдания агрессии в современном мире.

ПАСЕ подчеркнула, что политизация истории опасна, а историческое образование должно формировать устойчивость к манипуляциям, которые оправдывают агрессию, нарушение прав человека и территориальные претензии.

Резолюция «Многоперспективность в памяти и историческом образовании для демократического гражданства» была принята 107 голосами «за»!»

- сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Напомним 

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к реформированию Совета Безопасности ООН, документ предусматривает расширение членства, переосмысление использования права вето и пересмотр роли Генассамблеи ООН.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика

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