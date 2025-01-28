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ПАРЄ закликала до реформи Радбезу ООН: що пропонують змінити

ПАРЄ закликала до реформи Радбезу ООН: що пропонують змінити

Київ • УНН

 • 26914 перегляди

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо реформування Ради Безпеки ООН 109 голосами. Документ передбачає розширення членства, перегляд права вето та посилення ролі Генасамблеї ООН.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до реформування Ради Безпеки ООН, документ передбачає розширення членства, переосмислення використання права вето та перегляд ролі Генасамблеї ООН, повідомила народна депутатка, очільниця комітету ПАРЄ з культури, науки, освіти та медіа, віцепрезидентка ALDE Євгенія Кравчук у Facebook, пише УНН.    

Деталі

"Щойно ПАРЄ закликала до реформи Ради Безпеки ООН! Асамблея прийняла відповідну резолюцію "Необхідність оновленого міжнародного порядку, заснованого на правилах" – 109 голосів за", - написала Кравчук у Facebook.

З її слів, українська делегація також попрацювала над документом, вдалося провести декілька важливих правок.

У результаті, з її слів, вдалося досягти таких сильних положень:

  • закріплено необхідність реформи Ради Безпеки ООН, розширивши її членство для підвищення репрезентативності та надання більш вагомої ролі недостатньо представленим і зовсім не представленим регіонам, таким як Африка, Латинська Америка та Карибський басейн, Азійсько-Тихоокеанський регіон; а також переосмислення використання та обсягу права вето постійних членів, щоб уникнути будь-яких його зловживань;
    • заклик до перегляду діяльності Генеральної Асамблеї ООН, якій слід надати більш широкі повноваження у питаннях, що стосуються підтримання міжнародного миру та безпеки, особливо у випадках, коли постійний член Радбезу застосовує своє право вето;
      • держави-члени повинні забезпечити, щоб будь-яка держава, яка вчиняє акти агресії, була притягнута до відповідальності і не користувалася необґрунтованими дипломатичними чи економічними привілеями;
        • заклик приєднатися до Міжнародного кримінального суду для тих країн, які ще цього не зробили, та забезпечити повне співробітництво з МКС з метою забезпечення відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людства та злочини агресії;
          • наголошено на важливості процесу розширення Європейського Союзу.

            "Водночас, на жаль, Асамблея не погодилась з нашими правками щодо того, що росія не має права бути в ООН як держава-агресор, і як "держава-наступниця СРСР", що автоматично перейняла членство. Це невтішно, але маємо усвідомлювати, що досі відсутній консенсус серед держав Ради Європи щодо жорсткіших санкцій проти рф в рамках системи ООН", - вказала Кравчук.

            "Резолюція має слугувати основою для якісний змін та перегляду діяльності ООН. Сподіваємось на її належну імплементацію!" - наголосила нардепка.

            Ухвалення резолюції вже привітали у МЗС України.

            "Україна поділяє заклик до реформування ключових міжнародних інституцій, зокрема Ради Безпеки ООН, аби зробити їх більш представницькими та дієвими у вирішенні глобальних криз. Нагальна потреба протидіяти загрозам авторитаризму, одностороннім діям та агресії, які підривають основи демократії та верховенства права потребує спільних зусиль всього демократичного світу", - ідеться у заяві МЗС.

            У МЗС вказали, що Україна залишається відданою співпраці з міжнародними партнерами для реалізації рекомендацій, викладених у резолюції, зокрема щодо посилення безпекових механізмів Європи та світу.

            "Україна солідарна з державами-членами Ради Європи у прагненні до майбутнього, заснованого на справедливому мирі", - зазначається у заяві.

            ПАРЄ проведе дебати щодо справедливого миру в Україні - нардеп27.01.25, 13:57 • 28124 перегляди

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

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