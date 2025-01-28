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ПАСЕ призвала к реформе Совбеза ООН: что предлагают изменить

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ПАСЕ приняла резолюцию по реформированию Совета Безопасности ООН 109 голосами. Документ предусматривает расширение членства, пересмотр права вето и усиление роли Генассамблеи ООН.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к реформированию Совета Безопасности ООН, документ предусматривает расширение членства, переосмысление использования права вето и пересмотр роли Генассамблеи ООН, сообщила народный депутат, глава комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и медиа, вице-президент ALDE Евгения Кравчук в Facebook, пишет УНН.    

Детали

«Только что ПАСЕ призвала к реформе Совета Безопасности ООН! Ассамблея приняла соответствующую резолюцию «Необходимость обновленного международного порядка, основанного на правилах» - 109 голосов за», - написала Кравчук в Facebook.

По ее словам, украинская делегация также поработала над документом, удалось провести несколько важных правок.

В результате, по ее словам, удалось достичь таких сильных положений:

  • закреплена необходимость реформы Совета Безопасности ООН, расширив его членство для повышения репрезентативности и предоставления более весомой роли недостаточно представленным и совсем не представленным регионам, таким как Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн, Азиатско-Тихоокеанский регион; а также переосмысление использования и объема права вето постоянных членов, чтобы избежать любых его злоупотреблений;
  • призыв к пересмотру деятельности Генеральной Ассамблеи ООН, которой следует предоставить более широкие полномочия в вопросах, касающихся поддержания международного мира и безопасности, особенно в случаях, когда постоянный член Совбеза применяет свое право вето;
  • государства-члены должны обеспечить, чтобы любое государство, совершающее акты агрессии, было привлечено к ответственности и не пользовалось необоснованными дипломатическими или экономическими привилегиями;
  • призыв присоединиться к Международному уголовному суду для тех стран, которые еще этого не сделали, и обеспечить полное сотрудничество с МУС с целью обеспечения ответственности за военные преступления, преступления против человечества и преступления агрессии;
  • отмечена важность процесса расширения Европейского Союза.

«В то же время, к сожалению, Ассамблея не согласилась с нашими правками о том, что Россия не имеет права быть в ООН как государство-агрессор, и как «государство-преемник СССР», которое автоматически переняло членство. Это неутешительно, но должны осознавать, что до сих пор отсутствует консенсус среди государств Совета Европы относительно более жестких санкций против РФ в рамках системы ООН», - указала Кравчук.

«Резолюция должна служить основой для качественный изменений и пересмотра деятельности ООН. Надеемся на ее надлежащую имплементацию!» - подчеркнула нардеп.

Принятие резолюции уже приветствовали в МИД Украины.

«Украина разделяет призыв к реформированию ключевых международных институтов, в частности Совета Безопасности ООН, чтобы сделать их более представительными и действенными в решении глобальных кризисов. Насущная необходимость противодействовать угрозам авторитаризма, односторонним действиям и агрессии, которые подрывают основы демократии и верховенства права требует совместных усилий всего демократического мира», - говорится в заявлении МИД.

В МИД указали, что Украина остается преданной сотрудничеству с международными партнерами для реализации рекомендаций, изложенных в резолюции, в частности по усилению механизмов безопасности Европы и мира.

«Украина солидарна с государствами-членами Совета Европы в стремлении к будущему, основанному на справедливом мире», - отмечается в заявлении.

ПАСЕ проведет дебаты относительно справедливого мира в Украине - нардеп27.01.25, 13:57 • 26012 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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