ПАСЕ приняла резолюцию относительно справедливого мира в Украине: что предусматривает

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию по устойчивому и справедливому миру в Украине, которая подтверждает принцип "ничто об Украине без Украины", поддерживает формулу "мир через силу" и впервые признает, что Китай является решающим фактором, способствующим агрессивной войне рф против Украины, сообщила в четверг народный депутат, глава комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и медиа, вице-президент ALDE Евгения Кравчук в Facebook, пишет УНН.

ПАСЕ подтвердила - ничто об Украине без Украины и поддержала формулу "мир через силу" - "peace through strength"! Резолюция "Приверженность Европы справедливому и прочному миру в Украине" была принята 86 голосами "за" - сообщила Кравчук.

Утром документ, по словам нардепа, удалось усилить благодаря принятым правкам украинской делегации.

По словам Кравчук, среди ключевых положений:

Ассамблея признала, что путин должен быть привлечен к ответственности за многочисленные террористические акты, которые были совершены против гражданского населения под его правлением;

длительный мир возможен лишь при условии отказа рф от имперских амбиций и проведения деколонизации;

усилия, направленные на достижение мира, должны поддерживать и дополнять принцип «мир через силу»;

Ассамблея подчеркивает необходимость для государств-членов предоставлять приоритет инвестициям в собственную оборонную промышленность;

ПАСЕ подчеркивает, что любые мирные переговоры должны проходить с участием Украины и с уважением к ее праву определять собственное будущее, включая ее суверенное право на продолжение интеграции в ЕС, а также членство в других международных организациях;

закреплено право Украины как жертвы агрессии на полное возмещение или компенсацию причиненного ущерба;

предусмотрен призыв к усилению режима санкций против рф, в частности через расширение перечня российских судов «теневого флота», запрет импорта сжиженного природного газа и трубопроводного газа из россии, персональные санкции и тому подобное;

Ассамблея признала (впервые (!), что Китайская Народная Республика является решающим фактором, способствующим агрессивной войне рф против Украины, и призывает КНР прекратить оказывать поддержку российской военной машине.

Кроме того, по ее словам, есть положение об увеличении гуманитарной помощи для удовлетворения насущных потребностей гражданского населения, а также поддержку усилий по разминированию в Украине для устранения значительной угрозы, которую представляют наземные мины и боеприпасы, которые не взорвались.

Резолюция ПАСЕ фактически признала, что рф манипулирует историей для оправдания агрессии