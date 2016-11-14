Папу Римського розкритикували за толерантність до повторних шлюбів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Четверо консервативних католицьких кардиналів публічно розкритикували толерантну позицію Папи Римського Франциска щодо важливих моральних проблем, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зауважимо, що в католицизмі не існує такого поняття як “розлучення”. Раз розірвавши зв’язок, людина не може отримати дозволу на повторний шлюб. Однак Папа Римський Франциск в офіційному листі запропонував так звану “внутрішню форму”, суть якої полягає в тому, що ієрей або єписком можуть дозволити прихожанам повторно інтегруватися в залежності від конкретного випадку.
Консерватори назвали рішення Папи “причиною для дезорієнтації і розгубленості”.
Опоненти також висловили своє стурбування щодо ослаблення римо-католицьких правил.
Додамо, що листі Папи Римського, опублікованого в квітні, він закликав церкву бути менш суворою і більш співчутливою по відношенню до “недосконалих” членів суспільства, адже “ніхто не може бути засудженим навіки”.