Папу Римского раскритиковали за толерантность до повторных браков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Четверо консервативных католических кардиналов публично раскритиковали толерантную позицию Папы Римского Франциска по важным моральным проблемам, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Заметим, что в католицизме не существует такого понятия как "развод". Раз разорвав связь, человек не может получить разрешения на повторный брак. Однако Папа Римский Франциск в официальном письме предложил так называемую "внутреннюю форму", суть которой заключается в том, что иерей или еписком могут позволить прихожанам повторно интегрироваться в зависимости от конкретного случая.
Консерваторы назвали решение Папы "причиной для дезориентации и растерянности".
Оппоненты также выразили свою озабоченность по ослаблению римо-католических правил.
Добавим, что письме Папы Римского, опубликованном в апреле, он призвал церковь быть менее суровой и более сочувственной по отношению до "несовершенных" членов общества, ведь "никто не может быть осужден навеки".