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Папа Римський пропонує змінити текст "Отче наш"

Папа Римський пропонує змінити текст "Отче наш"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Папа римський Франциск вважає неправильним переклад молитви "Отче наш" англійською і низкою інших мов у тій його частині, де міститься фраза "не введи нас у спокусу" і пропонує вживати правильний варіант перекладу "не дозволь нам піддатися спокусі" або "не дай нам упасти в спокусу." Про це він заявив в інтерв'ю італійському телеканалу TV2000, передає УНН

Папа зауважив, що із сьогоднішнього традиційного перекладу молитви “Отче наш” випливає, що бог вибирає, вводити людей у спокусу чи ні.

“Це недобрий переклад, тому що натякає на те, що Бог нібито провокує нас на спокусу”, — сказав понтифік.

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Папа Франциск повідомив, що у Франції вже змінили текст молитви, у якому тепер говорять “не дозволь нам піддатися спокусі” або “не дай нам упасти в спокусу”. Він зазначив, що в такому перекладі вина в спокусі лежить винятково на людині.

“Тим, хто вводить тебе у спокусу, є сатана, це його заняття”, — наголосив він.

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Молитву “Отче наш” мовою оригіналу втрачено. В Україні використовують церковнослов’янський переклад молитви.

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