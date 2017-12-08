Папа Римський пропонує змінити текст "Отче наш"

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Папа римський Франциск вважає неправильним переклад молитви "Отче наш" англійською і низкою інших мов у тій його частині, де міститься фраза "не введи нас у спокусу" і пропонує вживати правильний варіант перекладу "не дозволь нам піддатися спокусі" або "не дай нам упасти в спокусу." Про це він заявив в інтерв'ю італійському телеканалу TV2000, передає УНН.