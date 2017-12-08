Папа Римский предлагает изменить текст "Отче наш"

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Папа римский Франциск считает неправильным перевод молитвы "Отче наш" на английском и ряде других языков в той его части, где содержится фраза "не введи нас во искушение" и предлагает употреблять правильный вариант перевода "не позволь нам поддаться соблазну" или "не дай нам упасть в искушение." Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу TV2000, передает УНН.