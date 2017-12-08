Папа Римский предлагает изменить текст "Отче наш"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Папа римский Франциск считает неправильным перевод молитвы "Отче наш" на английском и ряде других языков в той его части, где содержится фраза "не введи нас во искушение" и предлагает употреблять правильный вариант перевода "не позволь нам поддаться соблазну" или "не дай нам упасть в искушение." Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу TV2000, передает УНН.
Папа отметил, что с сегодняшнего традиционного перевода молитвы "Отче наш" следует, что бог выбирает, вводить людей в искушение или нет.
"Это нехороший перевод, потому что намекает на то, что Бог якобы провоцирует нас на соблазн", - сказал понтифик.
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Папа Франциск сообщил, что во Франции уже изменили текст молитвы, в котором теперь говорят "не позволь нам поддаться соблазну" или "не дай нам впасть в искушение". Он отметил, что в таком переводе вина в искушении лежит исключительно на человеке.
"Тем, кто вводит тебя в соблазн, является сатана, это его занятие", - подчеркнул он.
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Молитву "Отче наш" на языке оригинала потеряно, и древнейшие из сохранившихся ее текстов написано древнегреческим койне. В Украине используют церковнославянский перевод молитвы.