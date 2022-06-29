Папа Франциск назвав удар по ТЦ у Кременчуку останнім у серії "варварських нападів" на Україну

Цитата

"Щодня я ношу у своєму серці дорогу й мученицьку Україну, яку продовжують бичувати варварськими нападами, такими як на торговий центр в Кременчуці. Я молюся, щоб ця божевільна війна могла невдовзі закінчитися, і я знову закликаю вистояти, не втомлюючись молитися за мир. Нехай Господь відкриє ті шляхи діалогу, які люди або не хочуть, або не можуть знайти. Нехай вони не нехтують українським населенням, яке так страждає", - звернувся Папа до натовпу на площі Святого Петра у Римі.

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27 червня росія завдала ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Наразі відомо про понад 20 загиблих.

Як повідомляє ДСНС, завали розібрали на 75%, знайшли 8 фрагментів тіл.