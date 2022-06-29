Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: завали розібрали на 75%, знайшли 8 фрагментів тіл

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"Підрозділами ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкту. Внаслідок обстрілу торгівельного центру загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Деталі

За медичною допомогою звернулося 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування міста Кременчук. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Станом на 8 годину 29 червня пошукові роботи продовжуються, залучено майже 400 осіб. Слідчими оперативними групами Нацполіції проводяться слідчі дії.

Охорона місця проведення аварійно-рятувальних робіт здійснюється силами Нацгвардії, Нацполіції та Збройних сил.

Доповнення

27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Наразі відомо про понад 20 загиблих.