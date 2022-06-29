Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: завалы разобрали на 75%, нашли 8 фрагментов тел
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. После вражеского ракетного удара по торговому центру в Кременчуге Полтавской области разобраны завалы на 75% общей площади объекта, обнаружено 8 фрагментов человеческих тел. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"Подразделениями ГСЧС обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта. В результате обстрела торгового центра погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел", - говорится в сообщении ГСЧС.
Детали
За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения города Кременчуга. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По состоянию на 8 часов 29 июня поисковые работы продолжаются, привлечены почти 400 человек. Следственными оперативными группами Нацполиции проводятся следственные действия.
Охрана места проведения аварийно-спасательных работ осуществляется силами Нацгвардии, Нацполиции и Вооруженных Сил.
Дополнение
27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга в Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. На данный момент известно о более 20 погибших.