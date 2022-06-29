Папа Франциск назвал удар по ТЦ в Кременчуге последним в серии "варварских нападений" на Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Папа Римский Франциск назвал ракетный удар россии по ТЦ в Кременчуге последним в серии "варварских нападений" на Украину, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Ежедневно я ношу в своем сердце дорогую и мученическую Украину, которую продолжают бичевать варварскими нападениями, такими как на торговый центр в Кременчуге. Я молюсь, чтобы эта безумная война могла вскоре закончиться, и я снова призываю выстоять, не уставая молиться за мир. Пусть Господь откроет те пути диалога, которые люди или не хотят, или не могут найти. Пусть они не пренебрегают украинским населением, которое так страдает", — обратился Папа к толпе на площади Святого Петра в Риме.
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