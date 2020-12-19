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Пандемія: вчені виявили "незвичайну здатність" COVID-19, яка пояснює позитивні тести у перехворілих - дослідження

Київ • УНН

 • 22120 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Вчені з Массачусетського технологічного інституту з’ясували, що невеликі фрагменти геному коронавірусу COVID-19 здатні включатися в геном людини. Висновки американських вчених опублікували в електронній науковій бібліотеці bioRxiv, передає УНН.

Пандемія: вчені виявили "незвичайну здатність" COVID-19, яка пояснює позитивні тести у перехворілих - дослідження

Важливо відзначити, що наукові матеріали, опубліковані на bioRxiv — не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

Для того, щоб перевірити здатність геному РНК SARS-CoV-2 інтегруватися в ДНК людських хромосом, дослідники додали ген зворотної транскриптази (фермент, який перетворює РНК в ДНК) в клітини людини, а потім культивували сконструйовані клітини з SARS-CoV-2.

В одному з експериментів вчені використовували ген зворотної транскриптази з ВІЛ. Також вони надали ген зворотної транскриптази з використанням послідовностей людської ДНК, відомих як елементи LINE-1 які є залишками древніх ретровірусних інфекцій. В результаті клітини, які виробляють будь-яку форму ферменту, зробили так, що деякі фрагменти РНК SARS-CoV-2 були перетворені в ДНК і інтегровані в хромосоми людини.

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Висновок про здатність фрагментів геному коронавірусу включатися в геном людини пояснює такі випадки, коли вже перехворілі і не заразні люди отримують позитивний ПЛР-тест на інфекцію, відзначили вчені. При цьому поки не ясно, на який період коронавірус проникає в клітини людини, як це робить ВІЛ, випливає з дослідження.

На початку грудня журнал Nature опублікував статтю про результати дослідження впливу генів на тяжкість перебігу коронавірусу. Вчені вивчили ДНК пацієнтів майже 200 відділень реанімації британських лікарень, у яких був підтверджений коронавірус. Потім геноми тих, хто потрапив в реанімацію порівняли з геномами здорових людей, щоб виявити можливі відмінності. Дослідження показало, що на важкий перебіг коронавірусу може впливати ген TYK2, якщо у нього є дефект. Також відмінності виявили в гені DPP9, який грає важливу роль при запаленнях, і в гені OAS, що перешкоджає реплікації вірусу.

За даними університету Джонса Хопкінса, загальна кількість хворих COVID-19 в світі становить 76 млн осіб, понад 1,68 млн померли.

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