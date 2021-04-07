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Пандемія: вчені виявили нервові розлади у третини тих, хто перехворів COVID-19

Пандемія: вчені виявили нервові розлади у третини тих, хто перехворів COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кожен третій, хто перехворів коронавірусом страждає від нервового чи психічного розладу через шість місяців після зараження, йдеться в дослідженні британських і американських вчених, опублікованому в науковому журналі The Lancet, пише УНН.

Деталі

Кожен третій пацієнт, який переніс COVID-19, має нервовий розлад через шість місяців після захворювання. У тих, хто хворів на грип та інші респіраторні інфекції, порушення мозкової діяльності виникали значно рідше.

До цього висновку прийшли американські і британські вчені, що спостерігали понад 236 пацієнтів з перенесеним коронавірусом. Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Lancet Psychiatry. Частота нервових розладів у тих, хто перенесли COVID-19 досягла 33,62 відсотка.

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Найбільш частим наслідком коронавірусу став тривожний розлад, діагностований у 17,39 відсотка спостережуваних, за ним слідує афективний розлад — 14 відсотків. Серед інших діагнозів були названі ішемічний інсульт, деменція і порушення сну. У 12,84 відсотка випробовуваних будь-які нервові порушення були діагностовані вперше. Чим важче пацієнт переносив коронавірус, тим сильніше були виражені наслідки для нервової системи і психіки.

Отримані результати вчені порівняли з результатами інших контрольних груп: пацієнтів, які перенесли грип та інші респіраторні захворювання. Це 105 тисяч і 236 тисяч осіб відповідно. У дослідження не увійшли люди, хворі COVID-19 на момент аналізу даних або які перенесли вірус менше шести місяців тому.

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Автори дослідження вказують на те, що результати варто врахувати при плануванні медичної допомоги, яка може знадобитися пацієнтам з коронавірусом у подальшому. Особливий нагляд потрібно за тими людьми, які були госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії або мали діагностовану енцефалопатію на момент зараження COVID-19.

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