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Пандемия: ученые обнаружили нервные расстройства у трети переболевших COVID-19

Киев  •  УНН

 • 18866 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения, говорится в исследовании британских и американских ученых, опубликованном в научном журнале The Lancet, пишет УНН.

Детали

Каждый третий пациент, перенесший COVID-19, имеет нервное расстройство спустя шесть месяцев после заболевания. У тех, кто болел гриппом и иными респираторными инфекциями, нарушения мозговой деятельности возникали значительно реже.

К этому выводу пришли американские и британские ученые, наблюдавшие более 236 пациентов с перенесенным коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Lancet Psychiatry. Частота нервных расстройств у перенесших COVID-19 достигла 33,62 процента.

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Наиболее частым последствием коронавируса стало тревожное расстройство, диагностированное у 17,39 процента наблюдаемых, за ним следует аффективное расстройство — 14 процентов. Среди прочих диагнозов были названы ишемический инсульт, деменция и нарушения сна. У 12,84 процента испытуемых любые нервные нарушения были диагностированы впервые. Чем тяжелее пациент переносил коронавирус, тем сильнее были выражены последствия для нервной системы и психики.

Полученные результаты ученые сравнили с результатами других контрольных групп: пациентов, перенесших грипп и иные респираторные заболевания. Это 105 тысяч и 236 тысяч человек соответственно. В исследование не вошли люди, заболевшие COVID-19 на момент анализа данных или перенесшие вирус менее шести месяцев назад.

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Авторы исследования указывают на то, что результаты стоит учесть при планировании медицинской помощи, которая может потребоваться пациентам с коронавирусом в дальнейшем. Особое наблюдение требуется за теми людьми, которые были госпитализированы в отделения интенсивной терапии или имели диагностированную энцефалопатию на момент заражения COVID-19.

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