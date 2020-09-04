Пандемія коронавірусу: ФІБА перенесла єврокубок за участі українських клубів

Старт змагань мав відбутися 14 жовтня 2020 року, але новою датою виявилося 6 січня 2021 року. Як повідомляється в офіційному прес-релізі, формат турніру залишиться незмінним, при цьому вивчається можливість проведення групового раунду для чотирьох команд в одному місті. Міста, які зможуть прийняти матчі, а також можливі зміни в регламенті будуть озвучені на засіданні правління ФІБА, яке пройде в жовтні.

Також ФІБА повідомила про перенесення старту жіночого Єврокубка, основна частина змагань якого почнеться 7 січня 2021 року. 32 команди будуть розподілені на чотири групи — по вісім у кожній. 16 команд вийдуть у раунд плей-оф топ-16 і продовжуватимуть боротьбу за трофей.

Додамо також, що у груповому раунді Кубка Європи ФІБА зіграють два українських клуби — "Київ-Баскет" та "Прометей". Крім того, може додатись "Дніпро", якщо не подолає кваліфікацію Ліги чемпіонів.