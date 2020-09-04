Пандемия коронавируса: ФИБА перенесла еврокубок с участием украинских клубов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) сообщила о переносе старта международного Кубка Европы из-за ухудшения эпидемической ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Старт соревнований должен быть 14 октября 2020 года, но новой датой оказалось 6 января 2021 года. Как сообщается в официальном пресс-релизе, формат турнира останется неизменным, при этом изучается возможность проведения группового раунда для четырех команд в одном городе. Города, которые смогут принять матчи, а также возможные изменения в регламенте будут озвучены на заседании правления ФИБА, которое пройдет в октябре.
Также ФИБА сообщила о переносе старта женского Еврокубка, основная часть соревнований которого начнется 7 января 2021 года. 32 команды будут разделены на четыре группы - по восемь в каждой. 16 команд выйдут в плей-офф топ-16 и будут продолжать борьбу за трофей.
Добавим также, что в групповом раунде Кубка Европы ФИБА сыграют два украинских клуба - "Киев-Баскет" и "Прометей". Кроме того, может добавиться "Днепр", если не преодолеет квалификацию Лиги чемпионов.