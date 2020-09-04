Пандемия коронавируса: ФИБА перенесла еврокубок с участием украинских клубов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 6672 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 66158 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 102658 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 175319 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 179763 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 387059 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 224611 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 498781 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348963 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229975 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4.1м/с
78%
Популярные новости

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 22576 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 16816 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 34386 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

14:36 • 17590 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 42947 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 139800 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 127844 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 216686 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 387048 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 498779 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 6654 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 34650 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 37398 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45028 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 74778 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Пандемия коронавируса: ФИБА перенесла еврокубок с участием украинских клубов

Киев • УНН

 • 12493 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) сообщила о переносе старта международного Кубка Европы из-за ухудшения эпидемической ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Пандемия коронавируса: ФИБА перенесла еврокубок с участием украинских клубов

Старт соревнований должен быть 14 октября 2020 года, но новой датой оказалось 6 января 2021 года. Как сообщается в официальном пресс-релизе, формат турнира останется неизменным, при этом изучается возможность проведения группового раунда для четырех команд в одном городе. Города, которые смогут принять матчи, а также возможные изменения в регламенте будут озвучены на заседании правления ФИБА, которое пройдет в октябре.

Также ФИБА сообщила о переносе старта женского Еврокубка, основная часть соревнований которого начнется 7 января 2021 года. 32 команды будут разделены на четыре группы - по восемь в каждой. 16 команд выйдут в плей-офф топ-16 и будут продолжать борьбу за трофей.

Добавим также, что в групповом раунде Кубка Европы ФИБА сыграют два украинских клуба - "Киев-Баскет" и "Прометей". Кроме того, может добавиться "Днепр", если не преодолеет квалификацию Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,039.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,793.29