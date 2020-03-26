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Пандемія коронавірусу: лідери "Барселони" підтримали зниження зарплат

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Ключові гравці ФК “Барселона” підтримали пропозицію президента клубу Жозепа Бартомеу про тимчасове зниження зарплат футболістам, передає УНН з посиланням на Mundo Deportivo.

На зустрічі, ініційованої президентом ФК, були присутні Ліонель Мессі, Жерар Піке, Серхіо Бускетс і Серджіо Роберто.

Функціонер обговорив з футболістами можливе зниження зарплат через припинення сезону.

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Так, в Барселоні сподіваються, що сумарні витрати на заробітну плату не перевищать 1 млрд євро. Це пов’язано з бажанням каталонців збалансувати бюджет — клуб недоотримає гроші від спонсорів через пандемію коронавірусу, яка привела до припинення чемпіонату Іспанії.

Сьогодні зарплатна відомість гравців ФК забирає більше половини річного бюджету “Барселони” (552 мільйони євро). І в ситуації, коли дохідна частина різко впала, доводиться терміново шукати шляхи мінімізації збитків, пояснив Бартомеу.

Нагадаємо, на думку виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого, футболістів не повинні позбавляти зарплат через карантин, але все залежить від контракту.

Українські ФК, тим часом, заяв щодо урізання або збереження виплат за контрактами своїм гравцям ще не робили.

Також нагадаємо, президент УАФ Андрій Павелко заявив, що крім фінансової допомоги лікарням, Асоціація віддає свій транспорт лікарям по всій Україні.

Тренера українського футболу і співробітники футбольної Асоціації також прийняли рішення відмовитися від частини своїх зарплат з метою направити ці кошти на боротьбу з коронавірусом.

Українські Національні Новини

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