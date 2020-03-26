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Актуальное
Пандемия коронавируса: лидеры "Барселоны" поддержали снижение зарплат

Пандемия коронавируса: лидеры "Барселоны" поддержали снижение зарплат

Киев  •  УНН

 • 7410 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Ключевые игроки ФК “Барселона” поддержали предложение президента клуба Жозепа Бартомеу о временном снижении зарплат футболистам, передает УНН со ссылкой на Mundo Deportivo.

На встрече, инициированной президентом ФК, присутствовали Лионель Месси, Жерар Пике, Серхио Бускетс и Серджи Роберто.

Функционер обсудил с футболистами возможное снижение зарплат из-за приостановки сезона.

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Так, в Барселоне надеются, что суммарные затраты на заработную плату не превысят 1 млрд евро. Это связано с желанием каталонцев сбалансировать бюджет — клуб недополучит деньги от спонсоров из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке чемпионата Испании.

Сегодня зарплатная ведомость игроков ФК забирает более половины годового бюджета “Барселоны” (552 миллиона евро). И в ситуации, когда доходная часть резко упала, приходится срочно искать пути минимизации убытков, обьяснил Бартомеу.

Напомним, по мнению исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, футболистов не должны лишать зарплат из-за карантина, но все зависит от контракта.

Украинские ФК, тем временем, заявлений касательно урезания либо сохранения выплат по контрактам своим игрокам еще не делали.

Также напомним, президент УАФ Андрей Павелко заявил, что помимо финансовой помощи больницам, Ассоциация отдает свой транспорт врачам по всей Украине.

Тренера украинского футбола и сотрудники футбольной Ассоциации также приняли решение отказаться от части своих зарплат с целью направить эти средства на борьбу с коронавирусом.

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