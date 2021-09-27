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Пандемія COVID-19 скоротила тривалість життя найбільше з часів Другої світової війни - дослідження

Пандемія COVID-19 скоротила тривалість життя найбільше з часів Другої світової війни - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Пандемія COVID-19 скоротила тривалість життя у 2020 році на найбільшу величину з часів Другої світової війни, йдеться в дослідженні, опублікованому в понеділок Оксфордським університетом, передає УНН із посиланням на Reuters. Причому тривалість життя американських чоловіків знизилася більш ніж на два роки.

Деталі

Очікувана тривалість життя знизилася більш ніж на шість місяців в порівнянні з 2019 роком в 22 з 29 країн, проаналізованих в дослідженні, яке охоплювало Європу, США і Чилі. В цілому тривалість життя скоротилася в 27 з 29 країн.

Університет заявив, що більшість скорочень тривалості життя в різних країнах може бути пов’язане з офіційними смертями від COVID-19. За даними агентства Reuters, на сьогодні зареєстровано близько 5 мільйонів смертей, викликаних новим коронавірусом.

Цитата

“Той факт, що наші результати показують такий великий вплив, яке безпосередньо пов’язане з COVID-19, говорить про те, наскільки руйнівним потрясінням він став для багатьох країн”, — сказала доктор Рідха Кашьяп, один з провідних авторів роботи, опублікованої в Міжнародному журналі епідеміології.

Життя чоловіків скоротилось більше, ніж жінок

У більшості країн очікувана тривалість життя чоловіків скоротилася більше, ніж жінок, при цьому найбільше зниження спостерігалося в американських чоловіків, у яких очікувана тривалість життя скоротилася на 2,2 року в порівнянні з 2019 роком.

В цілому, в 15 країнах тривалість життя чоловіків скоротилася більш ніж на рік, в той час, як жінок — в 11 країнах. Це звело нанівець прогрес в області смертності, досягнутий за попередні 5,6 роки.

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У США зростання смертності відбувався в основному серед людей працездатного віку та осіб молодше 60 років, в той час, як в Європі більш значний внесок в зростання смертності внесли смерті серед людей старше 60 років.

Кашьяп закликав більше країн, включаючи держави з низьким і середнім рівнем доходу, надати дані про смертність для подальших досліджень.

“Ми настійно закликаємо до публікації і доступності більш дезагрегованих даних, щоб краще зрозуміти наслідки пандемії в глобальному масштабі”, — сказала вона.

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