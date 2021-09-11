В Україні за останні півтора десятиліття удвічі зменшилася кількість самогубств
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Із 2005 року кількість суїцидів в Україні знизилася вдвічі. Про це свідчать дані сервісу Опендатабот, повідомляє УНН.
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За даними сервісу, в Україні впродовж останнiх пiвтора десятиліть кількість щорічних самогубств впала майже вдвічі. Якщо 2005-го їх було 10 622, то 2020-го — 6103. Раніше відбувалося загалом 29 самогубств кожного дня, а тепер приблизно 17.
Смертність від суїциду поступово знижувалася з середини нульових років. Кілька разів фіксували невеликі сплески, але з 2013-го кількість самогубств лише зменшувалася.
Здебільшого руки на себе накладають чоловіки. Жінок серед самогубців менше за чверть.
Усього з 2005 року через “навмисне самоушкодження” пішло з життя понад 130 тис. осiб. Чоловіків із них 110 тисяч — це більше, ніж кількість жителів Бердянська або Нiкополя. Жінок — 24 тис., що відповідає населенню Канева.
Убивств протягом того самого періоду сталося 42,5 тис. — втричі менше, ніж суїцидів.
Упродовж перших шести місяців 2021-го року було зареєстровано 2988 самогубств.
Нагадаємо
Понад 7% жителів ЄС мають хронічну депресію. Найбільше людей страждають на це захворювання у Словенії (15,1%), Португалії (12,2%) і Швеції (11,7%).