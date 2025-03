Більше 7% жителів ЄС страждають від хронічної депресії - статистика

Деталі

За даними дослідників, частка людей з хронічною депресією в ЄС зросла на 0,3% в порівнянні з 2014 роком.

Найбільша частка тих, хто страждає цим захворюванням, була зафіксована у Словенії (15,1%). За нею йдуть Португалія (12,2%) і Швеція (11,7%). На іншому кінці шкали розташувалися Румунія (1%), Болгарія (2,7%) і Мальта (3,5%).

Дослідники звернули увагу на те, що в ЄС жінки частіше страждають від депресії, ніж чоловіки. Найвища частка жінок з депресією зафіксована у Португалії (16,4%) і у Словенії (16%). У Словенії також зафіксована найвища частка чоловіків з депресією (14,3%). За нею йдуть Швеція (10%) і Німеччина (9,9%).

Довідка

Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), понад 260 млн жителів Землі зараз страждають клінічною депресією. Щороку вона забирає життя приблизно 800 тис. осіб, до неї особливо схильні підлітки, а також юнаки та дівчата віком від 15 до 29 років. Боротьба з депресією ускладнена тим, що нейрофізіологи поки не до кінця розуміють природу цієї хвороби і не можуть визначити точну кількість схильних до неї людей.