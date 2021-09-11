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В Украине за последние полтора десятилетия вдвое уменьшилось количество самоубийств

В Украине за последние полтора десятилетия вдвое уменьшилось количество самоубийств

Киев  •  УНН

 • 20584 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. С 2005 года количество суицидов в Украине снизилось вдвое. Об этом свидетельствуют данные сервиса Опендатабот, сообщает УНН.

Детали

По данным сервиса, в Украине на протяжении последних полутора десятилетий количество ежегодных самоубийств упало почти вдвое. Если в 2005 году их было 10 622, то в 2020 — 6103. Ранее происходило в среднем 29 самоубийств каждый день, а теперь примерно 17.

Смертность от суицида постепенно снижалась с середины нулевых годов. Несколько раз фиксировали небольшие всплески, но с 2013-го количество самоубийств только уменьшалось.

В основном суицид совершают мужчины. Женщин среди самоубийц меньше четверти.

Всего с 2005 года из-за “умышленного самоповреждения” ушло из жизни более 130 тыс. человек. Мужчин из них 110 000 — это больше, чем количество жителей Бердянска или Никополя. Женщин — 24 тыс., что соответствует населению Канева.

Убийств в течение того же периода произошло 42,5 тыс. — в три раза меньше, чем суицидов.

В течение первых шести месяцев 2021 года было зарегистрировано 2988 самоубийств.

Напомним

Более 7% жителей ЕС имеют хроническую депрессию. Больше всего людей страдают этим заболеванием в Словении (15,1%), Португалии (12,2%) и Швеции (11,7%).

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