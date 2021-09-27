Пандемия COVID-19 сократила продолжительность жизни больше всего со времен Второй мировой войны - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Пандемия COVID-19 сократила продолжительность жизни в 2020 году на наибольшую величину со времен Второй мировой войны, говорится в исследовании, опубликованном в понедельник Оксфордским университетом, передает УНН со ссылкой на Reuters. Причем продолжительность жизни американских мужчин снизилась более чем на два года.
Детали
Ожидаемая продолжительность жизни снизилась более чем на шесть месяцев по сравнению с 2019 годом в 22 из 29 стран, проанализированных в исследовании, которое охватывало Европу, США и Чили. В целом продолжительность жизни сократилась в 27 из 29 стран.
Университет заявил, что большинство сокращений продолжительности жизни в разных странах может быть связано с официальными смертями от COVID-19. По данным агентства Reuters, на сегодня зарегистрировано около 5 млн смертей, вызванных новым коронавирусом.
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“Тот факт, что наши результаты показывают такое большое влияние, которое непосредственно связано с COVID-19, говорит о том, насколько разрушительным потрясением он стал для многих стран”, — сказала доктор Ридха Кашьяп, одна из ведущих авторов работы, опубликованной в международном журнале эпидемиологии.
Жизни мужчин сократилась больше, чем женщин
В большинстве стран ожидаемая продолжительность жизни мужчин сократилась больше, чем женщин, при этом наибольшее снижение наблюдалось в американских мужчин, у которых ожидаемая продолжительность жизни сократилась на 2,2 года по сравнению с 2019 годом.
В целом, в 15 странах продолжительность жизни мужчин сократилась более чем на год, в то время, как женщин — в 11 странах. Это свело на нет прогресс в области смертности, достигнутый за предыдущие 5,6 года.
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В США рост смертности происходил в основном среди людей трудоспособного возраста и лиц моложе 60 лет, в то время, как в Европе более значительный вклад в рост смертности внесли смерти среди людей старше 60 лет.
Кашьяп призвал больше стран, включая государства с низким и средним уровнем дохода, предоставить данные о смертности для дальнейших исследований.
“Мы настоятельно призываем к публикации и доступности более дезагрегированных данных, чтобы лучше понять последствия пандемии в глобальном масштабе”, — сказала она.
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