Пандемия COVID-19 сократила продолжительность жизни больше всего со времен Второй мировой войны - исследование

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Пандемия COVID-19 сократила продолжительность жизни в 2020 году на наибольшую величину со времен Второй мировой войны, говорится в исследовании, опубликованном в понедельник Оксфордским университетом, передает УНН со ссылкой на Reuters. Причем продолжительность жизни американских мужчин снизилась более чем на два года.