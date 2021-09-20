Фаучі розповів, як не допустити 1 млн смертей в США від COVID-19

Цитата

“Сподіваюся, що цього не станеться, — сказав він. — Я впевнений, що такий сценарій розвитку подій не можна вважати неминучим”.

“У нас є для цього всі можливості — надійні та ефективні як в теорії, так і на практиці вакцини. Якщо переважна більшість населення буде щеплено, цього точно не станеться”, — зазначив Фаучі. Він нагадав, що щонайменше 70 млн американців мають право на щеплення, “але досі не зробили її”.

Доповнення

За даними Університету Джонса Хопкінса, в США з початку пандемії виявлено понад 42 млн випадків інфікування коронавірусом, померли понад 673 тис. осіб. Країна за обома показниками посідає перше місце у світі.

Наразі у США введено близько 384,9 млн доз вакцини проти COVID-19.