У США введено близько 384,9 млн доз вакцини проти COVID-19 - CDC
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сполучені Штати станом на ранок суботу ввели 384 911 290 доз вакцини проти COVID-19. Про це повідомили в Центрі з контролю і профілактиці захворювань США (CDC), передає УНН.
Деталі
Агентство повідомило, що 211 489 242 особи отримали принаймні одну дозу, а 181 035 022 людини були повністю імунізовані.
У список CDC входять двохдозові вакцини від Moderna і Pfizer/BioNTech, а також одноразова вакцина від Johnson & Johnson.
Більш 2,11 мільйона осіб отримали додаткову дозу вакцини Pfizer або Moderna з 13 серпня, коли Сполучені Штати дозволили третю дозу для людей з ослабленою імунною системою, які можуть мати більш слабкий захист від двохдозових схем вакцин.
Доповнення
На 19 вересня 2021 року в США зафіксовано 42 866 805 випадків зараження коронавірусом Covid-19. За останню добу число заражених зросло на 50 967 осіб.
Загальна кількість смертей від коронавірусної інфекції в США становить 691 562 особи, сьогодні зафіксовано 540 випадків смерті.