У США введено близько 384,9 млн доз вакцини проти COVID-19 - CDC

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сполучені Штати станом на ранок суботу ввели 384 911 290 доз вакцини проти COVID-19. Про це повідомили в Центрі з контролю і профілактиці захворювань США (CDC), передає УНН.

Деталі

Агентство повідомило, що 211 489 242 особи отримали принаймні одну дозу, а 181 035 022 людини були повністю імунізовані.

У список CDC входять двохдозові вакцини від Moderna і Pfizer/BioNTech, а також одноразова вакцина від Johnson & Johnson.

Більш 2,11 мільйона осіб отримали додаткову дозу вакцини Pfizer або Moderna з 13 серпня, коли Сполучені Штати дозволили третю дозу для людей з ослабленою імунною системою, які можуть мати більш слабкий захист від двохдозових схем вакцин.

Доповнення

На 19 вересня 2021 року в США зафіксовано 42 866 805 випадків зараження коронавірусом Covid-19. За останню добу число заражених зросло на 50 967 осіб.

Загальна кількість смертей від коронавірусної інфекції в США становить 691 562 особи, сьогодні зафіксовано 540 випадків смерті.

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