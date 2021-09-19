В США введено около 384,9 млн доз вакцины против COVID-19 - CDC
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Соединенные Штаты состоянию на утро субботу ввели 384 911 290 доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передает УНН.
Детали
Агентство сообщило, что 211 489 242 человека получили хотя бы одну дозу, а 181 035 022 человека были полностью иммунизированы.
В список CDC входят двухдозовые вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech, а также одноразовая вакцина от Johnson & Johnson.
Более 2,11 миллиона человек получили дополнительную дозу вакцины Pfizer или Moderna с 13 августа, когда Соединенные Штаты позволили третью дозу для людей с ослабленной иммунной системой, которые могут иметь более слабую защиту от двухдозовых схем вакцин.
Дополнение
На 19 сентября 2021 года в США зафиксировано 42 866 805 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 50 967 человек.
Общее количество смертей от коронавирусной инфекции в США составляет 691 562 человека, сегодня зафиксировано 540 случаев смерти.