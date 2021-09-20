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Фаучи рассказал, как не допустить 1 млн смертей в США от COVID-19

Фаучи рассказал, как не допустить 1 млн смертей в США от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17450 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи надеется, что благодаря массовой кампании по вакцинации населения смертность вследствие заражения коронавирусом в стране не превысит 1 млн человек. Таким мнением он поделился в воскресенье в эфире телекомпании CNN, передает УНН.

Цитата

“Надеюсь, что этого не произойдет, — сказал он. — Я уверен, что такой сценарий развития событий нельзя считать неизбежным”.

“У нас есть для этого все возможности — надежные и эффективные как в теории, так и на практике вакцины. Если подавляющее большинство населения будет привито, этого точно не произойдет”, — отметил Фаучи. Он напомнил, что по меньшей мере 70 млн американцев имеют право на прививку, “но до сих пор не сделали ее”.

Дополнение

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 42 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли более 673 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

На данный момент в США введено около 384,9 млн доз вакцины против COVID-19.

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