Палестинський фотограф зробив світлини ірано-курдських жінок-воїнів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Фотограф з Палестини Ахмед Джадалла створив серію фото, на яких зображені ірано-курдські дівчата, які воюють проти терористів з угрупування "Ісламська держава". Світлини з’явилися на сайті Reuters, повідомляє УНН.
Ахмед Джадалла зафіксував молодих жінок-воїнів під час перерви між боями в містечку Башиква, недалеко від Мосула.
За інформацією ВВС, близько третини бійців у війську курдів – жінки. Як зазначається, з релігійної точки вони становлять небезпеку для бойовиків, тому що за ісламською ідеологією смерть від руки жінки відправляє одразу в пекло.
Як повідомляв УНН, сьогодні поблизу Мосула знищено 37 бойовиків "Ісламської держави".