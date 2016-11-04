Палестинский фотограф сделал фотографии ирано-курдских женщин-воинов

Ахмед Джадалла зафиксировал молодых женщин-воинов во время перерыва между боями в городке Башиква, недалеко от Мосула.

По информации ВВС, около трети бойцов в армии курдов - женщины. Как отмечается, с религиозной точки они представляют опасность для боевиков, так как по исламской идеологией смерть от руки женщины отправляет сразу в ад.

Как сообщал УНН, сегодня близ Мосула уничтожено 37 боевиков "Исламского государства" .