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15 марта, 19:03 • 114825 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165423 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137256 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129766 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112545 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105317 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101325 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Палестинский фотограф сделал фотографии ирано-курдских женщин-воинов

Палестинский фотограф сделал фотографии ирано-курдских женщин-воинов

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Фотограф из Палестины Ахмед Джадалла создал серию фото, на которых изображены ирано-курдские девушки, которые воюют против террористов из группировки "Исламское государство". Фотографии появились на сайте Reuters, сообщает УНН.

Ахмед Джадалла зафиксировал молодых женщин-воинов во время перерыва между боями в городке Башиква, недалеко от Мосула.

По информации ВВС, около трети бойцов в армии курдов - женщины. Как отмечается, с религиозной точки они представляют опасность для боевиков, так как по исламской идеологией смерть от руки женщины отправляет сразу в ад.

Как сообщал УНН, сегодня близ Мосула уничтожено 37 боевиков "Исламского государства" .

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