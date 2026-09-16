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Палата представників США втретє закликала Трампа припинити війну з Іраном

Київ • УНН

 • 2566 перегляди

Палата представників США схвалила захід щодо виведення військ з Ірану. Його підтримали семеро республіканців, зокрема троє нових.

Палата представників США втретє закликала Трампа припинити війну з Іраном

Палата представників США проголосувала за схвалення заходу, який вимагатиме від президента Дональда Трампа припинити війну з Іраном. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Це вже третій випадок, коли Палата представників - на чолі з демократами, але за допомогою принаймні кількох республіканців - наказала Трампу вивести війська з Ірану. Але демократи стверджують, що це голосування є їхнім найважливішим поштовхом, оскільки це було одне з останніх голосувань палати перед виборами в листопаді.

Сім республіканців підтримали цей захід, порівняно з чотирма голосами Республіканської партії за останні дві резолюції.

Водночас троє нових республіканців проголосували разом з демократами під час голосування у вівторок: конгресмени Маріаннетт Міллер-Мікс і Зак Нанн, які обидва представляють конкурентні місця в Айові, і конгресмен Ненсі Мейс від Південної Кароліни, яка залишає Конгрес після цього терміну.

Республіканці, які раніше голосували за, це представники Томас Массі з Кентуккі, Том Барретт з Мічигану, Уоррен Девідсон з Огайо та Браян Фіцпатрік з Пенсільванії.

Тепер навіть власна партія Трампа відмовляється підтримувати більше фінансування війни, а багатомільярдний запит Пентагону, ймовірно, залишиться в силі до закінчення проміжних виборів

- йдеться в публікації.

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Євген Устименко

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Вибори в США