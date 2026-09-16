Палата представителей США в третий раз призвала Трампа прекратить войну с Ираном

Палата представителей США проголосовала за одобрение меры, которая потребует от президента Дональда Трампа прекратить войну с Ираном. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Это уже третий случай, когда Палата представителей — во главе с демократами, но при поддержке по меньшей мере нескольких республиканцев — приказала Трампу вывести войска из Ирана. Однако демократы утверждают, что это голосование является их самым важным шагом, поскольку оно стало одним из последних голосований палаты перед выборами в ноябре.

Семь республиканцев поддержали эту меру, по сравнению с четырьмя голосами Республиканской партии за последние две резолюции.

В то же время три новых республиканца проголосовали вместе с демократами во время голосования во вторник: конгрессмены Марианнетт Миллер-Микс и Зак Нанн, оба представляющие конкурентные округа в Айове, а также конгрессмен Нэнси Мейс от Южной Каролины, которая покидает Конгресс после окончания этого срока.

Республиканцы, которые ранее голосовали за, — это представители Томас Масси от Кентукки, Том Барретт от Мичигана, Уоррен Дэвидсон от Огайо и Брайан Фицпатрик от Пенсильвании.

Теперь даже собственная партия Трампа отказывается поддерживать дополнительное финансирование войны, а многомиллиардный запрос Пентагона, вероятно, останется в силе до окончания промежуточных выборов — говорится в публикации.

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