Палата представників Конгресу США продовжила на 10 років закон про санкції проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Палата представників Конгресу США у вівторок проголосувала за продовження на 10 років дії закону про санкції проти Ірану. Дане рішення підтримали 419 голосуючих, лише один проголосував проти, передає УНН з посиланням на Reuters.
Цей документ дозволяє президенту США вводити обмеження проти тих, хто причетний до розробки Іраном балістичних ракет, підтримці тероризму, а також винен у порушенні прав людини, однак, термін цих повноважень закінчується 31 грудня.
“Сьогодні ми даємо можливість знову ввести найсильніші санкції проти іранського енергетичного сектора на випадок, якщо режим спробує отримати ядерну зброю. І я сподіваюся, що цей законопроект ляже на підпис президента до закінчення 114-ї сесії Конгресу (до кінця грудня-ред.)”, — звернувся до своїх колег голова комітету з міжнародних справ республіканець Ед Ройс.
На засіданні палати Е.Ройс зазначив, що санкції залишаються “критично важливим інструментом” для виконавчої влади США, які дозволяють скоротити збиток, нанесений небезпечною ядерною угодою".
Зазначимо, що мова йде про міжнародну угоду, яка гарантує мирний характер ядерної програми Тегерана. Проти даного документа активно виступає Республіканська партія. Як зазначила конгресмен від штату Флорида Ілеана Рос-Лехтінен, Іран вже два рази порушив угоду.
Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу закликали всі сторони ядерної угоди з Іраном до дотримання своїх забов'язань.