Палата представителей Конгресса США продлила на 10 лет закон о санкциях против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Палата представителей Конгресса США во вторник проголосовала за продление на 10 лет действия закона о санкциях против Ирана. Данное решение поддержали 419 голосующих, только один проголосовал против, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Этот документ позволяет президенту США вводить ограничения против тех, кто причастен к разработке Ираном баллистических ракет, поддержке терроризма, а также виновен в нарушении прав человека, однако, срок этих полномочий истекает 31 декабря.
"Сегодня мы даем возможность снова ввести сильнейшие санкции против иранского энергетического сектора на случай, если режим попытается получить ядерное оружие. И я надеюсь, что этот законопроект ляжет на подпись президента до окончания 114-й сессии Конгресса (до конца декабря-ред.) ", - обратился к своим коллегам председатель комитета по международным делам республиканец Эд Ройс.
На заседании палаты Е.Ройс отметил, что санкции остаются "критически важным инструментом" для исполнительной власти США, которые позволяют сократить ущерб, нанесенный опасным ядерным соглашением ".
Отметим, что речь идет о международном соглашении, которое гарантирует мирный характер ядерной программы Тегерана. Против данного документа активно выступает Республиканская партия. Как отметила конгрессмен от штата Флорида Илеана Рос-Лехтинен, Иран уже два раза нарушил соглашение.
Как сообщал УНН, министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза призвали все стороны ядерной сделки с Ираном к соблюдению своих обязательств .