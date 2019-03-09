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Пакистан приховує наслідки авіаудару - Індія

Пакистан приховує наслідки авіаудару - Індія

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Пакистан приховує наслідки індійського авіадуру, який вразив релігійну школу на північному сході країни. Про це заявило Міністерство закордонних справ Індії, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Ще 7 березня влада Пакистану "з міркувань безпеки" відмовила команді видання у відвідуванні району, що ймовірно постраждав внаслідок авіаудару Індії. За даними індійської сторони, було зруйновано релігійну школу та кілька прилеглих споруд.

"Той факт, що Пакистан відмовив журналістам у доступі до місцевості означає, що йому є що приховувати", - заявив речник МЗС Індії Равіш Кумар.

За словами індійського урядовця, авіаудари були "успішними та досягли бажаних цілей". При цьому за даними супутникового спостереження за місцевістю школа до сих пір стоїть неушкоджена, повідомляє видання.

Раніше УНН повідомляв, що 8 березня на підконтрольній Індії частині Кашміру вибухнула ручна граната, в результаті чого 1 людина загинула і понад 30 дістали поранень. 

Cтало відомо, що Індія підписала контракт на 3 мільярди доларів з Росією на оренду ядерної субмарини класу Акула-1 на 10 років. 

Нагадаємо, ескалація між країнами почалася після нападу на конвой у місті Пулвама у спірному регіоні Кашмір 14 лютого, жертвами якого стали більше 40 індійських силовиків.

26 лютого Індія завдала удару по пакистанському табору бойовиків "Джаїш-е-Мохаммад", яке взяло на себе відповідальність за напад 14 лютого. При цьому Індія звинуватила Пакистан у "підтримці терористів і терористичних груп", які використовують пакистанську територію як базу.

27 лютого Пакистан заявив, що два військових літаки Індії були збиті над територією Кашміру, один з літаків впав на території Пакистану, його пілота захопили, а потім відпустили. Індія 27 лютого у відповідь також заявила, що збила пакистанський винищувач.

Конфлікт між Індією і Пакистаном пов'язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.

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