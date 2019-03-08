У підконтрольній Індії частині Кашміру стався вибух ручної гранати, понад 30 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Вчора ввечері в підконтрольній Індії частині Кашміру вибухнула ручна граната, в результаті чого 1 людина загинула, понад 30 поранені. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet.
Інцидент стався на одній із зупинок громадського транспорту в Джамму в підконтрольному Індії районі Кашміру. За даними попереднього розслідування, ручна граната була кинута в момент, коли на зупинці перебували люди.
За словами місцевої поліції, на щастя, ручна граната закотилася під порожній автобус, що скоротило число людських жертв.
В даний час поліція Індії займається розслідуванням того, що сталося, а також активно розшукує винуватця вибуху.
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Як повідомляв УНН, внаслідок прикордонних обстрілів між Індією та Пакистаном, що розпочались 2 березня, загинуло 6 цивільних осіб.
Нагадаємо, ескалація між країнами почалася після нападу на конвой у місті Пулвама у спірному регіоні Кашмір 14 лютого, жертвами якого стали більше 40 індійських силовиків.
26 лютого Індія завдала удару по пакистанському табору бойовиків "Джаїш-е-Мохаммад", яке взяло на себе відповідальність за напад 14 лютого. При цьому Індія звинуватила Пакистан у "підтримці терористів і терористичних груп", які використовують пакистанську територію як базу.
27 лютого Пакистан заявив, що два військових літаки Індії були збиті над територією Кашміру, один з літаків впав на території Пакистану, його пілота захопили, а потім відпустили. Індія 27 лютого у відповідь також заявила, що збила пакистанський винищувач.
Конфлікт між Індією і Пакистаном пов'язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.