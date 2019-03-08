В подконтрольной Индии части Кашмира произошел взрыв ручной гранаты, более 30 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Вчера вечером в подконтрольной Индии части Кашмира взорвалась ручная граната, в результате чего 1 человек погиб, более 30 ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
Инцидент произошел на одной из остановок общественного транспорта в Джамму в подконтрольном Индии районе Кашмира. По данным предварительного расследования, ручная граната была брошена в момент, когда на остановке находились люди.
По словам местной полиции, к счастью, ручная граната закатилась под пустой автобус, сократило число человеческих жертв.
В настоящее время полиция Индии занимается расследованием случившегося, а также активно разыскивает виновника взрыва.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Индия обвиняет Пакистан в нарушении перемирия
Как сообщал УНН, в результате приграничных обстрелов между Индией и Пакистаном, которые начались 2 марта, погибли 6 гражданских лиц.
Напомним, эскалация между странами началась после нападения на конвой в городе Пулвама в спорном регионе Кашмира 14 февраля, жертвами которого стали более 40 индийских силовиков.
26 февраля Индия нанесла удар по пакистанской лагеря боевиков "Джаиш-э-Мохаммад", которое взяло на себя ответственность за нападение 14 февраля. При этом Индия обвинила Пакистан в "поддержке террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу.
27 февраля Пакистан заявил, что два военных самолета Индии были сбиты над территорией Кашмира, один из самолетов упал на территории Пакистана, его пилота захватили, а затем отпустили. Индия 27 февраля в ответ также заявила, что сбила пакистанский истребитель.
Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.