Пакистан скрывает последствия авиаудара - Индия

Еще 7 марта власти Пакистана "по соображениям безопасности" отказали команде издания в посещении района, вероятно пострадавшего в результате авиаудара Индии. По данным индийской стороны, была разрушена религиозная школа и несколько прилежащих сооружений.

"Тот факт, что Пакистан отказал журналистам в доступе к местности значит, что ему есть что скрывать", - заявил пресс-секретарь МИД Индии Равиш Кумар.

По словам индийского чиновника, авиаудары были "успешными и достигли желаемых целей". При этом по данным спутникового наблюдения за местностью школа до сих пор стоит невредимая, сообщает издание.

Ранее УНН сообщал, что 8 марта на подконтрольной Индии части Кашмира взорвалась ручная граната, в результате чего 1 человек погиб и более 30 получили ранения.

Cтало известно, что Индия подписала контракт на 3 миллиарда долларов с Россией на аренду ядерной субмарины класса Акула-1 на 10 лет.

Напомним, эскалация между странами началась после нападения на конвой в городе Пулвама в спорном регионе Кашмир 14 февраля, жертвами которого стали более 40 индийских силовиков.

26 февраля Индия нанесла удар по пакистанской лагеря боевиков "Джаиш-э-Мохаммад", которое взяло на себя ответственность за нападение 14 февраля. При этом Индия обвинила Пакистан в "поддержке террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу.

27 февраля Пакистан заявил, что два военных самолета Индии были сбиты над территорией Кашмира, один из самолетов упал на территории Пакистана, его пилота захватили, а затем отпустили . Индия 27 февраля в ответ также заявила, что сбила пакистанский истребитель.

Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.