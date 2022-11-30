Падіння продажів нових моделей iPhone можуть досягти 20 млн одиниць
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Попередні прогнози падіння продажів нових моделей iPhone на рівні 6 млн. одиниць можуть не виправдатися – падіння може досягти 20 млн одиниць. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
За словами аналітика TF Securities Мінґ-Чі Куо, постачання Apple Inc моделей iPhone 14 Pro та Pro Max у період зимових свят можуть виявитися меншими на 20 мільйонів одиниць. Причиною нестачі гаджетів став страйк на великому китайському заводі Чженчжоу.
Найдорожча компанія у світі постраждала від протестів проти низької заробітної плати та суворих обмежень у зв'язку з COVID-19 на найбільшому у світі заводі з виробництва iPhone — заводі Foxconn у центральному місті Чженчжоу.
Куо переглянув свою оцінку щоквартальних поставок iPhone приблизно на 20% до 70-75 мільйонів одиниць порівняно з консенсус-прогнозом ринку 80-85 мільйонів одиниць. Куо зазначає, що ситуація може погіршитись. Раніше сама компанія прогнозувала брак на рівні 6 млн одиниць.
Акції Apple впали більш ніж на 2%, оскільки зростають побоювання з приводу відвантажень у найважливіший сезон святкових розпродажів.
Куо також передбачив, що дефіцит пропозиції може знизити попит на більш популярні моделі Pro замість того, щоб відкласти продаж, оскільки споживачі також борються з ослабленням економіки.
Навпаки, інші аналітики Apple очікують, що продажі зростуть, як тільки виробничі обмеження ослабнуть і стане доступнішим більше моделей Pro.
«Ми відзначаємо, що пристрої Pro розпродані на початку січня, але ми очікуємо, що частина втраченої вигоди реалізується в березневому кварталі», — заявив аналітик CFRA Research Анджело Зіно.
Деякі аналітики сигналізували про можливість поширення проблем і на 2023 рік.
«Я не можу уявити, що 2023 буде вдалим для Apple iPhone», — сказав Зено Мерсер, аналітик інвестиційно-консалтингової компанії ROBO Global. За його словами, прибуток компанії може скоротитися.